Уже лишали водительских прав. В Алтайском крае судят попавшую с детьми под поезд учительницу

10 августа в Тальменском районном суде Алтайского края прошло очередное судебное заседание по делу об аварии, в которой 29 ноября 2021 года погибло трое детей.

В тот день учительница начальных классов Анна Диринг решила подвезти четырёх учеников восьмилетнего возраста после занятий в селе Луговом домой, до села Наумово. Однако по пути она в нарушение ПДД выехала на ж/д переезд на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская и машину протаранил снегоуборочный поезд. В результате столкновения трое несовершеннолетних погибли на месте — девочка и два мальчика. Педагога и уцелевшего ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Как сообщает «Толк», на заседании двое допрошенных машинистов поезда рассказали, что видели, как педагог за несколько мгновений до аварии начала притормаживать перед переездом, а в последний момент заехала под него.

Выживший мальчик после аварии рассказал матери, что он и другие одноклассники хотели после уроков, которые закончились чуть раньше, поехать домой на автобусе. Это же подтвердили старшеклассники — они сообщили, что педагог усаживала детей в машину со словами о том, что не собирается из-за них ещё час дожидаться автобуса. Примечательно, что в машине Анны Диринг мог оказаться ещё один ученик, но в тот день он болел дома.

Спустя семь месяцев после трагедии педагог в зале суда попросила прощения у родных погибших детей. При этом отмечается, что за год до аварии учительницу лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Сейчас женщину судят по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Ей может грозить до семи лет.