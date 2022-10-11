В Алтайском филиале РАНХиГС вновь прошла эвакуация
Всех студентов и преподавателей временно вывели из здания
11 октября 2022, 17:19
В Алтайском филиале РАНХиГС снова прошла эвакуация. Как сообщает «Инцидент Барнаул», всех студентов и преподавателей временно вывели из здания.
Сейчас образовательное учреждение продолжает свою работу. Причина эвакуации не уточняется.
Также amic.ru стало известно, что схожая ситуация произошла и в здании Барнаульского юридического института. На данный момент он также вернулся к своей обычной работе.
Напомним, что 10 октября в нескольких учебных заведениях Барнаула, в том числе и в РАНХиГС, прошла эвакуация учащихся. По словам очевидцев, на электронные почты школ и вузов поступили сообщения о минировании.
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