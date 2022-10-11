В Алтайском филиале РАНХиГС вновь прошла эвакуация

В Алтайском филиале РАНХиГС снова прошла эвакуация. Как сообщает «Инцидент Барнаул», всех студентов и преподавателей временно вывели из здания.

Сейчас образовательное учреждение продолжает свою работу. Причина эвакуации не уточняется.

Также amic.ru стало известно, что схожая ситуация произошла и в здании Барнаульского юридического института. На данный момент он также вернулся к своей обычной работе.

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Происшествия Несколько учебных заведений провели экстренную эвакуацию в Барнауле

Напомним, что 10 октября в нескольких учебных заведениях Барнаула, в том числе и в РАНХиГС, прошла эвакуация учащихся. По словам очевидцев, на электронные почты школ и вузов поступили сообщения о минировании.