В Алтайском крае автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду металлолома
ДТП произошло на Чуйском тракте
10 июля 2022, 17:27, Никита Черников
В Алтайском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».
10 июля около 06:35 на Чуйском тракте между посёлком Старая Суртайка и селом Быстрянка в Красногорском районе водитель съехал в кювет и столкнулся с деревьями.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Согласно снимкам, в результате аварии машина получила серьёзные повреждения лобовой и задней частей.
По словам очевидца, происшествие случилось из-за того, что водитель уснул, находившиеся в машине при этом остались живы.
Стали известны подробности аварии в Бийске, в результате которой два автомобиля угодили в глубокую яму
Комментарии
Новости партнеров