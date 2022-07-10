В Алтайском крае автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду металлолома

В Алтайском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

10 июля около 06:35 на Чуйском тракте между посёлком Старая Суртайка и селом Быстрянка в Красногорском районе водитель съехал в кювет и столкнулся с деревьями.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Согласно снимкам, в результате аварии машина получила серьёзные повреждения лобовой и задней частей.

По словам очевидца, происшествие случилось из-за того, что водитель уснул, находившиеся в машине при этом остались живы.