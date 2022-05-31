В Алтайском крае браконьер попал в аварию и попался с добычей

В Алтайском крае браконьера уличили в незаконной деятельности после того, как он попал в ДТП. Тело убитого животного лежало в машине. Об этом сообщает телеграм-канал «В курсе 22».

Водитель Lexus не справился с управлением и попал в аварию в Солтонском районе. Правоохранители, которые приехали на место происшествия, обнаружили разбитую машину, на которой лежал столб.

Внутри полицейские нашли части убитого животного, а также два карабина и другие предметы, необходимые для охоты. Мужчины, которые ехали в машине, сначала не смогли пояснить, где они взяли тушу животного, но потом показали место, где убили зверя.

В отношении охотников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершённая лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившая особо крупный ущерб».