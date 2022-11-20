В Алтайском крае девочка-подросток выпила пиво и умерла

В Алтайском крае девочка-подросток скончалась, после того как выпила пиво. Об этом сообщили в региональном СК.

Отмечается, что подросток решилась попробовать алкоголь в тот момент, когда взрослых не было дома. Её состояние резко ухудшилось.

Ребёнка экстренно госпитализировали, но врачи не смогли ей помочь и констатировали смерть.

Семья, в которой проживала девочка, не состояла на учёте и считалась благополучной.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, условий проживания и воспитания несовершеннолетней в семье. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю», — сказано в сообщении СК.