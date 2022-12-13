В Алтайском крае из-за гриппа и ОРВИ стали вызывать скорую чаще, чем в разгар пандемии COVID-19

В Алтайском крае из-за подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ стали вызывать скорую помощь чаще, чем в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попопов, передаёт пресс-служба ведомства.

По данным министра, прирост заболеваемости на последней неделе более чем в два раза превысил предыдущий период. При этом больше стали болеть взрослые. В Барнауле прирост заболеваемости взрослого населения в последнею неделю составил 3,3 раза, в крае — 2,9 раза.

«Сейчас скорая принимает 3800 вызовов в сутки, что даже больше, чем в пик заболеваемости ковидом в 2020 году (тогда было 3500 вызовов). Тем не менее все обращения обслуживаются», — говорится в сообщении.

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Эпидпорог в регионе сейчас превышен в два раза. На фоне этого с 12 декабря приостановили вакцинацию от гриппа на отметке 1,336 млн вакцинированных.

По прогнозу, заболеваемость будет расти ещё две недели, а пик ожидается к Новому году. При этом болеть коронавирусом стали реже, количество коек в ковидных госпиталях сокращают.

Вводить жёсткие ограничение в связи с ростом заболеваемости в Минздраве пока не планируют, но призывают носить маски в общественных местах, избегать массовых мероприятий и обращаться к врачу и оставаться дома при появлении признаков заболевания.