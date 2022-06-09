В Алтайском крае Колю-Младенца на 20 лет отправили в колонию за мошенничество, вымогательство и создание группировки

В Алтайском крае в колонию отправили авторитетную криминальную фигуру Колю-Младенца (Николая Кузьмина). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Расследование дела началось в 2015 году, когда группировка, которой руководил Младенец, начала собирать дань с жителей Заринска. Деньги им должны были платить люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Около 20 человек считались пострадавшими от действий злоумышленников.

Правоохранители выяснили, что основал группировку Коля-Младенец, который в 2009 году отправился в колонию за незаконный оборот наркотиков. Распоряжения своим подопечным он отдавал из камеры.

Созданное им сообщество состояло из восьми человек, а руководили им на свободе его знакомые.

Летом 2018 года Младенец и его подручные предстали перед судом. Никто из них своей вины не признавал. Кроме того, во время заседания они вели себя вызывающе.

В результате по совокупности приговоров путём частичного сложения наказаний Николаю Кузьмину назначили 20 лет и один месяц колонии особого режима. Суд счёл смягчающим обстоятельством его состояние здоровья.

Остальные участники группировки получили от 7 до 20 лет колонии.