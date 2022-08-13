В Алтайском крае неизвестный на тракторе задавил трех коров в поле
Животные были без пастуха и зашли на чужую территорию
13 августа 2022, 12:58, Илья Звягинцев
В Алтайском крае неизвестный мужчина насмерть задавил трёх коров. Подробности случившегося рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».
Всё произошло в посёлке Садовом Третьяковского района. Три коровы паслись без пастуха и зашли в чужое поле, где, как утверждает автор сообщения, неизвестный решил их задавить.
Хозяин животных в социальных сетях отметил, что можно было просто поговорить, чтобы исправить эту ситуацию, но водитель трактора выбрал другой путь.
Тела животных так и остались лежать в поле под палящим солнцем.
Пользователи отметили, что животных действительно жалко, но хозяевам стоит лучше следить за своим скотом.
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