В Алтайском крае парень и девушка спасли ребёнка из воды, куда завел его пьяный отец

Барнаульцы спасли тонущего пятилетнего мальчика, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 12 июня около шести часов вечера на водоеме Ляпиха в селе Гоньба.

«Рядом отдыхала компания с детьми. Отец в алкогольном опьянении с сыном пошли купаться в озеро, отплыли на расстояние 12-15 м от берега. Отец ушёл на дно, а мальчик продолжал тонуть», — говорится в сообщении.

Молодые люди Кирилл Бобровский и Виктория Франчук бросились на помощь ребенку и вытащили его на берег без сознания. Вскоре он пришел в себя, его увезли в больницу.

Отца при этом спасти не удалось. Судя по кадрам, его тело доставали из водолазы.