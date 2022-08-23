В Алтайском крае подростка осудят за изнасилование 51-летней женщины и кражу

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Камня-на-Оби, обвиняемого в изнасиловании и краже. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, сотрудники ведомства установили, что в мае 2022 года на берегу водоёма подросток совершил «половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения» в отношении 51-летней женщины.

Кроме того, несовершеннолетний отобрал у потерпевшей телефон и банковскую карту. При помощи бесконтактной оплаты подросток приобрёл продукты питания в одной из торговых точек города, причинив ущерб женщине на общую сумму более 8 тысяч рублей.

Отмечается, что злоумышленник уже привлекался у ответственности, — ранее он был признан виновным в совершении преступлений против собственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.