В Алтайском крае подростка осудят за изнасилование 51-летней женщины и кражу
В мае 2022 года на берегу водоёма 16-летний житель Камня-на-Оби совершил «половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения», а после украл карту и телефон у потерпевшей
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Камня-на-Оби, обвиняемого в изнасиловании и краже. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, сотрудники ведомства установили, что в мае 2022 года на берегу водоёма подросток совершил «половые преступления с применением насилия и с угрозой его применения» в отношении 51-летней женщины.
Кроме того, несовершеннолетний отобрал у потерпевшей телефон и банковскую карту. При помощи бесконтактной оплаты подросток приобрёл продукты питания в одной из торговых точек города, причинив ущерб женщине на общую сумму более 8 тысяч рублей.
Отмечается, что злоумышленник уже привлекался у ответственности, — ранее он был признан виновным в совершении преступлений против собственности.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.