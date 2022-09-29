В Алтайском крае похитителя школьницы приговорили к 20 годам колонии строгого режима

Житель Бийского района Алтайского края, похитивший 12-летнюю девочку, получил 20 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как установил суд, с июня по июль 2021 года 41-летний злоумышленник наблюдал за школьницей, которая была в селе на летних каникулах. Днём 31 июля он увидел, как девочка едет на велосипеде по просёлочной дороге, догнал её и столкнул, а затем связал руки и ноги и надел на голову мешок.

«После этого он погрузил потерпевшую в кузов своего мотоблока и перевез её в помещение бани, где сообщил, что будет удерживать её на протяжении нескольких лет, а потом в подпольном помещении пристегнул к шее цепь. Велосипед и личные вещи ребёнка он оставил на берегу водоёма, попытавшись инсценировать смерть в результате утопления», — говорится в сообщении.

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Почти двое суток мужчина удерживал несовершеннолетнюю и угрожал ей убийством. Однако в ночь на 2 августа отпустил её, а сам скрылся, но через несколько дней был пойман в Республике Алтай.

В ходе предварительного расследования правоохранители также раскрыли преступление против половой свободы несовершеннолетний, совершённое им ещё в 2015 году.

Бийский районный суд в итоге признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством») и других правонарушений, а также назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.