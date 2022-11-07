В Алтайском крае школьник на прогулке воткнул нож в спину другу, пробив легкое
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 6 ноября в селе Новоегорьевское
В Алтайском крае восьмиклассник ударил сверстника ножом во время прогулки. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в селе Новоегорьевское.
Накануне в деревню к бабушке приехал подросток из Новосибирска. Он пошел гулять с другом и во время прогулки товарищи поссорились и стали толкаться. В один момент новосибирец достал из куртки складной нож и воткнул его в спину сопернику, пробив легкое.
Отмечается, что напавший сам позвонил в полицию и обо всем рассказал. Пострадавшего госпитализировали, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Известно, что он живет с матерью и ни он сам, ни семья на учетах не состоят.
Сейчас все обстоятельства инцидента изучают правохранители.