В Алтайском крае школьник на прогулке воткнул нож в спину другу, пробив легкое

В Алтайском крае восьмиклассник ударил сверстника ножом во время прогулки. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в селе Новоегорьевское.

Накануне в деревню к бабушке приехал подросток из Новосибирска. Он пошел гулять с другом и во время прогулки товарищи поссорились и стали толкаться. В один момент новосибирец достал из куртки складной нож и воткнул его в спину сопернику, пробив легкое.

Отмечается, что напавший сам позвонил в полицию и обо всем рассказал. Пострадавшего госпитализировали, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Известно, что он живет с матерью и ни он сам, ни семья на учетах не состоят.

Сейчас все обстоятельства инцидента изучают правохранители.