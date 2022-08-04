В Алтайском крае спасли оленёнка, который случайно попал под комбайн

В барнаульскую ветеринарную клинику Артёма Кучера привезли раненого оленёнка. Как сообщают «Вести Алтай», животное лежало в высокой траве и попало под комбайн в Усть-Калманском районе.

Комбайнёр не сразу заметил детёныша, однако всё же успел остановить машину и спасти оленёнка. Прямо в поле он наложил шину, после чего отвёз в краевую столицу.

Отмечается, что сейчас он получает необходимое лечение. Он ещё совсем маленький и ему необходимо особое питание. Специально для этого ветеринар нашёл козу — сейчас «пациента» кормят козьим молоком из бутылочки.

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Общество На границе Алтайского края спасли детеныша косули, попавшего под комбайн

Схожий случай произошёл в конце июля в поле на границе Новосибирской области и Алтайского края. Люди, которые увидели раненого детёныша косули, решили помочь ему и связались с работниками Базы реабилитации животных в Кольцово.

Спасённого косулёнка назвали Бемби. Ему сделали операцию, после которой животное восстанавливается и уже может самостоятельно ходить.