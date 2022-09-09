В Алтайском крае трое рецидивистов избили полицейского, который попытался их задержать, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился вечером 3 сентября неподалёку от села Шульгин Лог Советского района.

По данным следствия, участковый увидел трёх мужчин и с целью пресечения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков хотел их задержать. Злоумышленники попытались скрыться на автомобиле, но правоохранителю удалось вытащить ключ из замка зажигания. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, молодые люди решили избить стража порядка.

«Достав из багажника машины железный ключ „баллонник“, один из мужчин нанёс им удар по голове участкового. Затем злоумышленники повалили полицейского на землю и стали избивать, причинив телесные повреждения, опасные для его жизни и здоровья. Завладев автомобильным ключом, обвиняемые скрылись с места преступления», — говорится в сообщении.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

После получения сведений о произошедшем следователи и оперативники незамедлительно установили личности нападавших — ими оказались неоднократно судимые жители Республики Алтай.

При силовой поддержке бойцов ОМОН следователи задержали рецидивистов в соседнем регионе. В отношении них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья»), также мужчин заключили под стражу. Расследование продолжается.