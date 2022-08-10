В Алтайском крае водителю грузовика снесло голову оторвавшимся крюком при буксировке
Трагедия случилась в Волчихинском районе
10 августа 2022, 08:15, Никита Черников
В Алтайском крае водителю грузовика снесло голову оторвавшимся буксировочным крюком, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось 9 августа в селе Солоновка Волчихинского района. Там на дороге застрял лесовоз MAN и на помощь шофёру пришёл другой водитель.
«Мужчины сцепили грузовики тросом и стали вытягивать машину. В этот момент металлический крюк троса сорвался и с большой силой отлетел в MAN, пробил лобовое стекло на месте водителя и попал ему точно в голову», — рассказал очевидец.
Фото: «Инцидент Барнаул»
По сведениям паблика, 43-летний водитель скончался на месте. Он был родом из Рубцовска.
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