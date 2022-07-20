В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали четверо детей

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту ДТП в Солонешенском районе, в котором пострадали четверо детей. Как сообщает пресс-служба ведомства, произошедшее квалифицировали по ч.1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«По данным следствия, днем 20 июля 2022 года на участке автодороги в Солонешенском районе произошел съезд с трассы и опрокидывание автобуса, в котором находилась спортивная команда из барнаульской школы олимпийского резерва. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре несовершеннолетних ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства. В настоящее время они находятся под контролем специалистов-медиков», — рассказали в ведомстве.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что перевозка несовершеннолетних была осуществлена ненадлежащим образом, а безопасность детей спортивная школа не обеспечила. По поручению прокурора края для встречи с детьми и их родителями, организации проверки на место выехал заместитель прокурора края Рамиль Рафиков, ход раследования контролируется региональной прокуратурой.