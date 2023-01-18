В Алтайском крае задержали закладчика с "синтетикой"

Барнаульца заключили под стражу

18 января 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Павловском районе Алтайского края полицейские с поличным поймали розничного интернет-закладчика синтетических наркотиков из Барнаула, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Полицейские обнаружили у него свёрток, в котором, предположительно, находились наркотические средства синтетического происхождения, подготовленные для последующего сбыта путём организации так называемых тайников-закладок... В свёрстке оказалась смесь, содержащая в своём составе наркотическое средство N-метилэфедрон массой 258 граммов", – рассказали в ведомстве.

По месту жительства у 27-летнего барнаульца также изъяли упаковку для фасовки запрещённых веществ, банковские карты и телефон. Со слов подозреваемого, официально он не работает, закладчиком устроился в ноябре 2022 года.

В отношении мужчины возбудили дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и заключили его под стражу.