В Алтайском крае женщина из ревности решила сжечь дом своей подруги
Она пришла на застолье знакомой с мужем. Он решил остаться у подруги и через некоторое время не вернулся домой, что разозлило сельчанку
Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали женщину, подозреваемую в поджоге дома. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
«Подозреваемая в поджоге пояснила сотрудникам полиции, что накануне они вместе с потерпевшей отмечали праздник, после чего она ушла домой, а ее муж решил остаться», — сказано в сообщении.
Среди ночи женщина проснулась и увидела, что ее супруг до сих пор не вернулся. В порыве ревности она пришла к дому своей подруги и подожгла дверь.
Огонь оперативно потушили, благодаря чему обошлось без пострадавших.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).