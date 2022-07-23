В Алтайском крае женщина из ревности решила сжечь дом своей подруги

Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали женщину, подозреваемую в поджоге дома. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«Подозреваемая в поджоге пояснила сотрудникам полиции, что накануне они вместе с потерпевшей отмечали праздник, после чего она ушла домой, а ее муж решил остаться», — сказано в сообщении.

Среди ночи женщина проснулась и увидела, что ее супруг до сих пор не вернулся. В порыве ревности она пришла к дому своей подруги и подожгла дверь.

Огонь оперативно потушили, благодаря чему обошлось без пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).