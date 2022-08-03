В алтайском селе мужчины избили группу молодых людей и сожгли мотоцикл

Драка, которая закончилась сожжением техники, произошла в алтайском селе. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, в Усть-Калманке группа мужчин избила троих молодых парней. Пострадавшим удалось сбежать, но при этом они оставили на произвол судьбы свой мотоцикл.

Как рассказал автор поста, технику подожгли.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно, но комментаторы под постом предположили, что мотоциклисты нарушили спокойствие сельчан шумом.