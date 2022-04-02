В Алтайском крае участились мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

В последнее время в Алтайском крае участились факты мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, за прошедшие сутки, 1 апреля, только в отделы УМВД по городу Барнаулу обратились 25 человек, которым поступили подобные звонки с требованием денег.

Большинство из тех, кому поступили звонки, не отреагировали на них, однако шесть человек всё же отдали свои сбережения мошенникам. Потерпевшими оказались пожилые люди, а суммы ущерба составили от 100 до 600 тысяч рублей.

Злоумышленники звонят на домашние стационарные телефоны и пользуются тем, что на них в большинстве своём отвечают пожилые люди, которым в стрессовой ситуации сложно принять правильное решение.

Обычно мошенники заявляют, что «родственник сбил человека», после чего поступает предложение «решить вопрос» за деньги — от 100 тысяч до миллиона рублей. В каждом случае за деньгами прибывают курьеры.

В полиции настоятельно рекомендуют не реагировать на подобные звонки, не передавать деньги незнакомым людям, перезванивать своим близким.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. Раскрытие этих преступлений стоит на личном контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна.