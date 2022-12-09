В Барнауле 110 человек тушат крупный пожар на шинном заводе

В Барнауле тушат крупный пожар на проспекте Космонавтов, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании в цехе одного из предприятий поступило 9 декабря в 04:50. Точный адрес в ведомстве при этом не уточнили, однако в паблике «Инцидент Барнаул» пишут, что речь идёт о шинном заводе.

«На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании, идёт распространение огня. Принято решение о наращивании группировки, к тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ликвидация пламени проходит «в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды». Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. В этой связи создан штаб тушения пожара. Также на место ЧП прибыл пожарный поезд.

Погибших и пострадавших нет.