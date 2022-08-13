В Барнауле автомобиль проехал по ноге ребенку у ТЦ «Огни»

В Барнауле водитель иномарки проехал по ноге 12-летнего мальчика. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошёл 12 августа около 16 часов. Водитель наехал на ребёнка, после чего остановился и спросил, не нужна ли ему помощь. Растерявшийся мальчик сказал, что не нужна, после чего автомобилист покинул место происшествия.

Ребёнок дохромал до дома и рассказал обо всём родителям, которые теперь ищут самого водителя или свидетелей случившегося.