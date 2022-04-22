В Барнауле будут судить двоих братьев, которые «отжали» смартфоны у подростков

В Барнауле перед судом предстанут двое братьев 29 и 20 лет, которые ограбили несовершеннолетних, «отжав» у них телефоны, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился в июле 2021 года на озере в одном из садоводств города. Во время отдыха молодые люди увидели группу подростков, и старший из братьев попросил у 15-летнего юноши телефон, чтобы позвонить.

«Поняв, что злоумышленник не собирается возвращать дорогостоящее мобильное устройство, подросток попытался его безуспешно отобрать. Отдыхающие граждане помогли вернуть телефон подростку. Однако уже на остановке общественного транспорта, применяя насилие, братья похитили два телефона у юношей, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

Уголовное дело, возбуждённое по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершённый с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору), передали в суд.