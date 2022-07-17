В Барнауле бывший полицейский задолжал людям десятки миллионов рублей и оборвал с ними все контакты

В Барнауле бывший полицейский задолжал людям десятки миллионов рублей, сообщают «Вести Алтай».

По словам потерпевших, злоумышленника зовут Денис Самосенко.

Он не скрывал от горожан своего места работы, а также рассказывал, что параллельно с работой в органах он торгует зерном, кормами, углем, имеет кальянную и не только.

Деньги он занимал под большой процент у состоятельных граждан на развитие бизнеса. И даже показывал им фото и видео, что у него якобы есть склады и мешки с товаром.

В краевом ГУ МВД изданию рассказали, что Самосенко действительно трудился в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, но летом прошлого года уволился.

Некоторое время спустя он также «обрубил» все контакты с «инвесторами».