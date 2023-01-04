В Барнауле девушка фасовала наркотики и уходила с ними в лес

Перед задержанием она приготовила к сбыту 12 свёртков с «синтетикой»

04 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 25-летнюю девушку задержали за распространение наркотиков, сообщает региональное МВД.

Жительница Барнаула приготовила к сбыту 12 свёртков с веществом синтетического происхождения общим весом 8,84 грамма, что является крупным размером, однако довести дело до конца не получилось.

«Подозреваемая и её 45-летний сожитель занимались фасовкой наркотиков, а затем сбывали их путём раскладывания закладок в лесных массивах и промышленных зонах города», — рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, сожитель ранее судим и долгое время употребляет наркотики. В отношении задержанных возбудили дело, обоих отправили под стражу.