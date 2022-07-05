В Барнауле девушка пострадала в маршрутке, въехавшей в машину из-за маленькой дистанции

Автобус с пассажирами врезался в легковой автомобиль в Барнауле днём 5 июля. Об этом amic.ru сообщили в компании «Страховой Аварком».

ДТП произошло на улице Малахова перед пересечением с улицей Петра Сухова.

«Автобус маршрута № 120 нарушил пункт 9.10 правил ПДД (соблюдение дистанции) и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. Из-за столкновения девушка, которая сидела возле места открытия дверей в автобусе, упала», — рассказали в компании.

Маршрутка въехала в машину / Фото: «Страховой Аварком»

Сотрудники скорой помощи эвакуировали девушку с подозрением на сотрясение головного мозга.