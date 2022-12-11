В Барнауле девушку час не выпускали из магазина из-за подозрения в краже

Жительницу Барнаула час удерживали в магазине из-за подозрения в краже. Об этом она рассказала в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Утверждали, что я якобы украла дезодорант. Доказывая свою невиновность мне пришлось самой вызвать сотрудников полиции, так как они удерживали меня пока я не рассчитаюсь за то чего не брала», — рассказала горожанка.

По ее словам, ей не давали смотреть камеры, а сотрудники магазина общались с ней грубо.

Позднее полицейским они сказали, что просто обознались. Девушку отпустили но потерянное время и настроение вернуть не смогли.