В Барнауле девушку час не выпускали из магазина из-за подозрения в краже
По словам горожанки, ей не дали смотреть камеры, а полиции позднее сказали, что просто ошиблись
11 декабря 2022, 12:24, Илья Звягинцев
Жительницу Барнаула час удерживали в магазине из-за подозрения в краже. Об этом она рассказала в сообществе «Инцидент Барнаул».
«Утверждали, что я якобы украла дезодорант. Доказывая свою невиновность мне пришлось самой вызвать сотрудников полиции, так как они удерживали меня пока я не рассчитаюсь за то чего не брала», — рассказала горожанка.
По ее словам, ей не давали смотреть камеры, а сотрудники магазина общались с ней грубо.
Позднее полицейским они сказали, что просто обознались. Девушку отпустили но потерянное время и настроение вернуть не смогли.
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