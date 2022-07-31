В Барнауле дорожный конфликт закончился дракой с применением монтировки

В Барнауле на дороге произошла драка между водителями. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Потасовка случилась на улице Челюскинцев. По словам автора сообщения, водитель одного из автомобилей оскорбил второго, после чего заперся в своей машине. Оскорблённый автомобилист взялся за монтировку и попытался демонтировать авто обидчика, после чего всё это переросло в драку.

Достоверно неизвестно, сколько участников открытого «Бойцовского клуба» начинали потасовку, но на опубликованной видеозаписи видно, что дерутся как минимум четыре человека. Один из них был вооружён импровизированной дубинкой.

После того как один из тех, кто присутствовал на поединке «рыцарей дорог», предложил вызвать полицию, драчуны приняли решение разойтись.