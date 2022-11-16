В Барнауле два дня будут перекрывать подъезд к Старому мосту

C 16 по 17 ноября на подъезде к Старому мосту в Барнауле будут идти ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».

На время работ движение транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе — с 09:00 до 17:00. Отмечается, что установка барьерного ограждения проводится на участке со стороны Новоалтайска, в районе бывшего поста ГИБДД.

Дорожники приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть информацию при планировании поездок.

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