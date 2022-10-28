В Барнауле фура влетела в пост охраны на заводе и задавила охранника

В Барнауле на территории одного из заводов водитель грузовой машины въехал в пост охраны, в результате чего погиб охранник, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Водителю фуры стало плохо, по некоторым данным, у него случился микроинсульт. Он потерял управление и допустил наезд на КПП, в котором находился охранник. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Фото: vk.com/incident22