В Барнауле главврача «Доброго доктора» будут судить за мошенничество на 100 млн рублей

В Алтайском крае перед судом предстанет главный врач медицинского центра «Добрый доктор» по обвинению в мошенничестве на 100 млн рублей. Об это сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что в 2016-2020 годах обвиняемый совместно с двумя соучастниками завышали предоставляемые медучреждением услуги по страховому возмещению.

«В территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края подавались сведения, якобы свидетельствующие об оказании гражданам более длительной и квалифицированной медицинской помощи, проведенной госпитализации. В результате на расчетные счета организации необоснованно поступило свыше 100 млн понесенных затрат из бюджета», — сказано в сообщении.

В ведомстве при этом отметили, что сумму причиненного ущерба возместили в полном объеме. Уголовное дело в отношении 46-летнего медика, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) передали в суд.

Уголовное дело в отношении соучастников главврача правоохранители выделили в отдельное производство и расследуют, подчеркнули в ведомстве.

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