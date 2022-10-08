В Барнауле маршрутка столкнулась с кроссовером на Попова

Вечером 7 октября в Барнауле на улице Попова произошло ДТП с участием маршрутки. Как сообщает Barnaul22, автобус маршрута № 144 столкнулся с Honda CR-V неподалёку от ТЦ «Бум».

«Это не та маршрутка, которая по „встречке“ пошла на обгон по пешеходному переходу?» — интересуются в комментариях местные жители.

О пострадавших в аварии неизвестно, подробности выясняются.