В Барнауле маршрутка столкнулась с кроссовером на Попова
Инцидент произошёл неподалёку от ТЦ «Бум»
8 октября 2022, 12:32
Вечером 7 октября в Барнауле на улице Попова произошло ДТП с участием маршрутки. Как сообщает Barnaul22, автобус маршрута № 144 столкнулся с Honda CR-V неподалёку от ТЦ «Бум».
«Это не та маршрутка, которая по „встречке“ пошла на обгон по пешеходному переходу?» — интересуются в комментариях местные жители.
О пострадавших в аварии неизвестно, подробности выясняются.
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