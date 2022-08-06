В Барнауле младенец пострадал от распыленного на детской площадке перцового баллончика

В Барнауле ребёнок пострадал в результате инцидента, произошедшего на детской площадке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

Сообщается, что происшествие произошло на одной из детских площадок города, однако не уточняется, по какому адресу она располагается.

По словам очевидцев, неизвестная девушка пришла и распылила перцовый баллончик в том месте, где играют дети.

Что подтолкнуло горожанку на такой поступок, неизвестно.

Пострадавший месячный ребёнок получил ожог гортани, но сейчас с ним всё хорошо.

Хулиганку ищут правоохранители.