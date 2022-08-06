В Барнауле младенец пострадал от распыленного на детской площадке перцового баллончика
Ребёнок получил ожог гортани, но сейчас с ним всё хорошо и он находится дома
6 августа 2022, 15:28, Илья Звягинцев
В Барнауле ребёнок пострадал в результате инцидента, произошедшего на детской площадке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
Сообщается, что происшествие произошло на одной из детских площадок города, однако не уточняется, по какому адресу она располагается.
По словам очевидцев, неизвестная девушка пришла и распылила перцовый баллончик в том месте, где играют дети.
Что подтолкнуло горожанку на такой поступок, неизвестно.
Пострадавший месячный ребёнок получил ожог гортани, но сейчас с ним всё хорошо.
Хулиганку ищут правоохранители.
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