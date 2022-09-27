В Барнауле мужчина украл лифт из новостройки и продал на «Авито»

Молодой житель Барнаула «украл» выключенный пассажирский лифт из не полностью заселённого дома, сообщает Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошёл в середине июля в Северном Власихинском проезде, где за пару дней до пропажи ввели в эксплуатацию новостройку.

«При помощи различного инструмента срезал с пассажирского лифта панель управления, лебёдку и другие дорогостоящие импортные технические „кишки“, которые потом продал через „Авито“ кому-то в Москву», — говорится в сообщении.

Обнаружили пропажу сотрудники управляющей компании во время планового обхода в конце июля.

Через два месяца правоохранители задержали 28-летнего местного жителя. Парень вернул дорогостоящие платы управления лифтом, но остальные запчасти успел продать.

Ранее в Барнауле двое мужчин украли трубу у коммунальщиков с места проведения ремонтных работ на участке теплосети.