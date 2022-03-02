В Барнауле мужчина выпал из окна пятого этажа
Имеет ли смерть мужчины криминальный характер — неизвестно
Мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Краснознаменной Бригады, 42. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», тело погибшего лежало возле входа в продуктовый магазин.
Обстоятельства происшествия уточняются. Имеет ли смерть мужчины криминальный характер — неизвестно.
1 марта в Барнауле водитель за рулём Hyundai Solaris насмерть сбил мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции города Барнаула, инцидент произошёл в 15:10 на улице Антона Петрова в районе дома № 185.
Предварительно установлено, что 29-летний мужчина за рулём иномарки наехал на 82-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.