В Барнауле мужчина выпал из окна пятого этажа

Мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Краснознаменной Бригады, 42. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», тело погибшего лежало возле входа в продуктовый магазин.

Обстоятельства происшествия уточняются. Имеет ли смерть мужчины криминальный характер — неизвестно.

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Происшествия Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле

1 марта в Барнауле водитель за рулём Hyundai Solaris насмерть сбил мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции города Барнаула, инцидент произошёл в 15:10 на улице Антона Петрова в районе дома № 185.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина за рулём иномарки наехал на 82-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.