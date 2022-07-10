В Барнауле на линию вышел арт-троллейбус с надписью «Алтай молодой»

В Барнауле на линию вышел троллейбус маршрута № 1, украшенный ярким граффити с надписью «Алтай молодой», пишет «КП-Барнаул».

Транспорт преобразил художник из местной стрит-арт команды O2 Team Евгений Алехин. Он же ранее работал над трамваем с абстрактной графикой и надписью «Победа» к 9 мая.

Обновление цветовой гаммы прошло по инициативе краевых Дворца молодёжи и управления по молодежной политике, идею поддержали и в Горэлектротрансе.

«Долго размышляли над тематикой изображения. Рассматривались более узкие варианты — наука, туризм, спорт. Но решили в итоге остановиться на более общей теме, отражающей алтайскую молодёжь. Провели конкурс среди художников. Комиссия выбрала из всех эскизов один с надписью «Алтай молодой» как некий маркер, который используется в атрибутике, названий событий молодёжного движения края, — рассказала организатор О2 Team Елена Бутакова.