В Барнауле неизвестные прострелили ногу парню и угрожали девушке

В Барнауле неизвестные напали на парня с девушкой и выстрелили молодому человеку в ногу, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось 17 июля около 05:30 у «Крафтбургербара» на улице Сухэ-Батора.

По словам пострадавшего, нападавших было четверо, трое из них — нерусские. Также они угрожали выстрелить девушке в живот.

К моменту приезда полиции злоумышленники скрылись с места преступления на серебристом внедорожнике Volkswagen. Сейчас их ищут правоохранители.