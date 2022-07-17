В Барнауле неизвестные прострелили ногу парню и угрожали девушке
В случившемся разбираются правоохранители
17 июля 2022, 13:59, Никита Черников
В Барнауле неизвестные напали на парня с девушкой и выстрелили молодому человеку в ногу, сообщает «Инцидент Барнаул».
Происшествие случилось 17 июля около 05:30 у «Крафтбургербара» на улице Сухэ-Батора.
По словам пострадавшего, нападавших было четверо, трое из них — нерусские. Также они угрожали выстрелить девушке в живот.
К моменту приезда полиции злоумышленники скрылись с места преступления на серебристом внедорожнике Volkswagen. Сейчас их ищут правоохранители.
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