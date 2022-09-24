В Барнауле неизвестный побил несколько автомобилей на парковке. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Вкурсе22».

Инцидент произошел по адресу Папанинцев, 117. Все происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Молодой человек в яркой кофте просто шел по парковке, как вдруг решил пнуть один из автомобилей.

Позднее одного ему оказалось мало. Он стал бродить и пинать другие припаркованные машины. Некоторые из них он ударил по несколько раз.

Сейчас владельцы ищут любителя наносить ущерб автомобилям.