В Барнауле неизвестный побил несколько автомобилей на парковке
Молодой человек просто слонялся по площадке и пинал авто
24 сентября 2022, 09:41, Илья Звягинцев
В Барнауле неизвестный побил несколько автомобилей на парковке. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Вкурсе22».
Инцидент произошел по адресу Папанинцев, 117. Все происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.
Молодой человек в яркой кофте просто шел по парковке, как вдруг решил пнуть один из автомобилей.
Позднее одного ему оказалось мало. Он стал бродить и пинать другие припаркованные машины. Некоторые из них он ударил по несколько раз.
Сейчас владельцы ищут любителя наносить ущерб автомобилям.
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