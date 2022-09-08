В Барнауле онанист спасался бегством от мужа своей «жертвы» и прыгнул в реку

В Барнауле онанист спасался бегством от мужа своей «жертвы». Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», случай произошёл возле остановки на Речном вокзале.

По словам женщины, каждый день, возвращаясь с работы, она замечала в кустах неподалёку от остановки мужчину, который занимался непотребством.

«Это очень неприятное и пугающее зрелище, мне было страшно что-то ему сказать. Он стоит прям у пешеходной дорожки, практически не прячась. По крайней мере его сложно не заметить», — отметила жительница Барнаула.

Женщина рассказала о неприятном «знакомом» своему мужу, который решил поговорить с ним лично. Однако, завидев мужчину, тот бросился бежать. Супруг гнался за ним около 100 метров, пока неизвестный не прыгнул в Барнаулку.

«К сожалению, лицо на камеру не попало, но, может, кто узнает гражданина: на вид неславянской национальности. Внимание правоохранительных органов к данной персоне тоже необходимо», — добавила пострадавшая.

На видеозаписи, приложенной к публикации, видно, как мужчина вброд переходит реку подальше от возможного возмездия.