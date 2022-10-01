В Барнауле пассажир устроил скандал в автобусе и остался лежать на асфальте

В Барнауле в автобусе 35-го маршрута произошёл конфликт между водителем и пассажиром. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Конфликт начался с того, что пассажир поставил на сиденье бутылку пива, а кондуктор попросил убрать его. В ответ на эту просьбу мужчина заявил, что это не его бутылка.

Кондуктор продолжал настаивать на своём, а водитель несколько раз попросил мужчину выйти, но тот требовал довезти его и заявил, что выйдет на следующей остановке.

Закончилась перебранка тем, что водитель не стал терпеть оскорбления и бросился на мужчину. Камера сняла пассажира лежащим на асфальте на автобусной остановке.