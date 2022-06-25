В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам почти 1 млн рублей

71-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию, после того как мошенники похитили у неё больше 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов горожанки, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что с её счёта сняты все вклады, а ещё на её имя якобы пытаются взять кредит. Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений их нужно перевести на «безопасный» счёт.

Пенсионерка в итоге отправилась в банк и сняла часть суммы. Однако после этого злоумышенник сообщил, что с её вклада уже в другом банке также происходит снятие денег.

«Потерпевшая вновь не усомнилась в словах незнакомца и сняла оставшуюся сумму по другому адресу. После чего перечислила денежные средства по указанным злоумышленником реквизитам. Через некоторое время жительница Барнаула поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).