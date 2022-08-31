В Барнауле полицейские оцепили парковку у мэрии

Проезд на парковку перед администрацией Барнаула ограничили утром 31 августа.

Как сообщили в мэрии, сигнальные ленты развешали для того, чтобы провести торжественную церемонию обновления Доски почёта.

Отметим, что местные СМИ при этом изначально написали о том, что силовики взяли в оцепление само здание. Однако на опубликованных ими же снимках можно заметить, что перекрыт был проезд только на стоянку — проход к самому зданию оставался свободным.