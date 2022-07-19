В Барнауле полиция пресекла межрегиональный канал поставки наркотиков

Полицейские в Барнауле задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в нелегальном обороте щапрещенных веществ. Как сообщает «МВД-Медиа», поймать наркокурьера удалось на стационарном посту ДПС, когда мужчина возвращался из Новокузнецка в Барнаул.

В ходе осмотра его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли колбу с неизвестным веществом внутри. В результате проведённой экспертизы было установлено, что в ёмкости находился наркотик массой 2,52 грамма. Позднее, в гараже и в арендованной квартире гражданина обнаружили 439 граммов синтетических наркотиков.

Злоумышленник признался, что с марта 2020 года он работал водителем-курьером в нелегальном интернет-магазине по продаже «синтетики». Сперва подозреваемый ездил только в пределах Алтайского края и Новосибирской области, перевозя наркотики весом не более 500 грамм. Затем география расширилась — местом сбыта стали города Западной Сибири.

В задачи наркокурьера входили расфасовка крупных партий запрещённых веществ на более мелкие, их транспортировка и размещение в так называемых тайниках-закладках. За два года злоумышленник реализовал около 15 кг наркотических средств.