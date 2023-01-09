В Барнауле полиция задержала пенсионера, который вел интимную переписку с ребенком

71-летний мужчина несколько раз пытался уговорить девочку зайти к себе в гости, однако она отказывалась

09 января 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 71-летнего пенсионера, который подозревается в совращении девятилетней девочки. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, пожилой мужчина обманом заставлял ребёнка отправлять ему интимные фотографии в мессенджере.

По информации автора канала, пенсионер был знаком с девочкой в течение нескольких месяцев. Мужчина не только общался с ней в Сети, но и несколько раз пытался пригласить к себе домой, однако ребёнок отказывался.

7 января мать девочки случайно увидела непонятные сообщения с незнакомого номера в телефоне дочери, после чего узнала все детали их переписки и обратилась в полицию — в тот же день пенсионера задержали. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о квалификации уголовного дела и возможной ответственности для мужчины.