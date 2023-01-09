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В Барнауле полиция задержала пенсионера, который вел интимную переписку с ребенком

71-летний мужчина несколько раз пытался уговорить девочку зайти к себе в гости, однако она отказывалась

09 января 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 71-летнего пенсионера, который подозревается в совращении девятилетней девочки. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, пожилой мужчина обманом заставлял ребёнка отправлять ему интимные фотографии в мессенджере. 

По информации автора канала, пенсионер был знаком с девочкой в течение нескольких месяцев. Мужчина не только общался с ней в Сети, но и несколько раз пытался пригласить к себе домой, однако ребёнок отказывался. 

7 января мать девочки случайно увидела непонятные сообщения с незнакомого номера в телефоне дочери, после чего узнала все детали их переписки и обратилась в полицию — в тот же день пенсионера задержали. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о квалификации уголовного дела и возможной ответственности для мужчины. 

Комментарии 5

  • Вот ведь старый развратник. И живет же на свете такая дрянь!
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, вопрос о квалификации уголовного дела и возможной ответственности для мужчины --- Не факт еще, что это дед шалил, мог его внук, например или собутыльник или просто сосед, просто он симку на себя оформил, а самого может и телефона то нет. Это я к тому, что еще ничего не доказано.
    09 января, Гость   Ответить
  • ДоДзюбился дедушка Щас балтышок оторвут на киче
    09 января, Гость   Ответить
  • Отпороть волка, поедет в Столыпине в Рубцовск , там и будет развлекается в разных позах
    10 января, Гость   Ответить
  • Сомневаюсь что в 71 год ему что-то было еще интересно.
    10 января, Гость   Ответить
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