В Барнауле поймали молодого курьера, забиравшего деньги у обманутых пенсионеров

В Алтайском крае задержали 19-летнего парня, участвовавшего в обмане местных жителей по схеме «ваш родственник в беде», сообщает региональное МВД.

Накануне с жалобой в полицию обратился 72-летний житель Барнаула, у которого похитили 100 000 рублей.

«Мужчина рассказал, что около 22 часов раздался телефонный звонок, и он услышал плачущий женский голос. Неизвестная сразу стала обращаться к нему как к отцу и просила помочь — якобы она переходила дорогу на красный сигнал светофора и впереди ехавшая машина свернула и врезалась в столб, чтобы избежать столкновения. В результате этого манёвра пострадал водитель и ребёнок, которому срочно требуется операция», — пояснили в ведомстве.

Пенсионеру сказали, что для закрытия уголовного дела необходимо заплатить деньги. В итоге он отдал приехавшему курьеру 100 000 рублей.

После этого курьер направился к другому пожилому барнаульцу, которого обманули по аналогичной схеме, и забрал такую же сумму.

Правоохранители оперативно задержали молодого человека. Он признался, что такой способ заработка нашёл в интернете — куратор отправлял ему адреса, где нужно было забирать деньги.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы за «мошенничество в значительном размере».