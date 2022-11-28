В Барнауле произошел пожар в частном доме

Спасатели ликвидировали пожар в Барнауле, который произошел в частном доме на улице Спортивная. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС, к моменту прибытия пожарных существовала угроза распространения пламени на надворные постройки.

Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Всего в ликвидации пожара было задействовано 44 человека личного состава и семь автоцистерн. Пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются.