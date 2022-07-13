В Барнауле произошла авария на перекрестке во время установки «антиаварийного» светофора

В Барнауле днем 13 июля на пересечении улиц Максима Горького и Ползунова столкнулись два автомобиля, сообщает «В курсе 22».

«В тот момент, когда на улице Гоголя светофор устанавливали», — отметили в паблике.

Напомним, сегодня на аварийных участках дорог поставили три новых светофора за 4,3 млн рублей. Один из них — на пересечении улиц Гоголя и Максима Горького.

ДТП в Барнауле / Фото: t.me/vkurse22