В Барнауле пьяные пассажиры устроили драку с водителем такси

Буйные пассажиры устроили потасовку с таксистом в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», 22 июня женщина и мужчина, предположительно, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в машине с опознавательными знаками «Яндекс.Такси».

Причины конфликта неизвестны. Пассажиры разбили боковое зеркало автомобиля, выбрасывали из салона вещи водителя и пытались начать с ним драку. После остановки в конфликт втянулись прохожие, которые выступили в защиту таксиста.