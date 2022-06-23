В Барнауле пьяные пассажиры устроили драку с водителем такси
Больше всего пострадал автомобиль — мужчина и женщина, находившиеся якобы в алкогольном опьянении, сломали боковое зеркало
23 июня 2022, 07:02
Буйные пассажиры устроили потасовку с таксистом в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», 22 июня женщина и мужчина, предположительно, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в машине с опознавательными знаками «Яндекс.Такси».
Причины конфликта неизвестны. Пассажиры разбили боковое зеркало автомобиля, выбрасывали из салона вещи водителя и пытались начать с ним драку. После остановки в конфликт втянулись прохожие, которые выступили в защиту таксиста.
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