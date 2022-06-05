В Барнауле пьяный водитель вылетел с дороги, а после пытался уехать без колеса

Вечером 4 июня в Барнауле на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР водитель не справился с управлением и не вошел в поворот. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», в автомобиле находилась пьяная компания. При этом после ЧП они пытались скрыться с места происшествия без одного колеса.

Подробности случившегося выясняются.

Новости

Происшествия 23-летний парень погиб в ДТП на алтайской трассе

Напомним, что молодой человек насмерть разбился на легковом автомобиле в Республике Алтай 4 июня в Майминском районе.

«23-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Honda Fit, двигаясь со стороны села Майма в направлении Бийска, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспорта», — рассказали в полиции.