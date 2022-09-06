В Барнауле пытались похитить ребёнка

В Барнауле трое мужчин пытались похитить восьмилетнего мальчика, однако помешали очевидцы, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Благодаря своевременным действиям неравнодушных горожан, которые пришли на помощь ребёнку и перекрыли проезд похитителям грузовым автомобилем, похищение удалось предотвратить», — говорится в сообщении.

Задержанных доставили в отдел полиции Центрального района. Отец ребёнка написал заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении указанных лиц, однако опасается, что дело могут «замять».

Предположительно, заказчиком похищения могла быть мать ребёнка. В настоящее время правоохранители проводят проверку.